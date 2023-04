Una crociera di 3 anni intorno al mondo: il sogno di Sharon Lane, un’insegnante in pensione di 75 anni, si è avverato quando ha saputo di questa possibilità. La storia la racconta CNN Travel. Lane ha prenotato una camera su MV Gemini, una nave Miray Cruises. Partenza, il prossimo novembre da Istanbul e destinazioni tutte quelle che si possano immaginare. Costo, 30 mila dollari all’anno per la sistemazione più economica, con lo sconto per i passeggeri singoli. Ebbene, Lane ha deciso di vendere quasi tutto quello che aveva e poco dopo aver saputo dell’esistenza di questa lunga crociera da un amico, ha prenotato.

La stanza che avrà la userà solo per dormire, perché durante il giorno ha intenzione di godersi l’oceano, le escursioni e la vita in barca. Cose che porterà con sé? Una foto di sua figlia e una dei suoi nipoti. Lane è single da un pezzo ma se c’è una cosa di cui dice di essere sicura è di non voler trovare l’amore in crociera: “Non ci penso nemmeno, non succederà, voglio solo farmi degli amici”. Sulla sua decisione di vendere tutto e regalarsi il viaggio che sognava, ha detto: “È un atto di fede, ma so che ci sarà un posto qui quando tornerò. O forse finirò per vivere in un altro paese. Non lo so, il cielo è il mio limite“.