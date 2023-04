Sospiro di sollievo per Varese e per i tifosi della Openjobmetis. La Corte federale d’Appello ha ridotto la penalizzazione nei confronti della società, da scontare già nella stagione in corso, da 16 a 11 punti. In questo modo i biancorossi non chiuderanno più la classifica della Legabasket, a due punti di distanza da Verona, ma saliranno, in solitaria, al dodicesimo posto, a 21 punti, cioè a +3 dalla stessa Verona, ora ultima. Ecco la nota ufficiale: “La Corte federale di Appello, visto l’art. 116, comma 7, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla soc. Openjobmetis Pall. Varese irroga alla stessa la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Visto l’art 116, comma 8, R.G., stante la complessità delle questioni oggetto di reclamo, fissa in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione”.

La società aveva fatto ricorso contro la decisione del Tribunale federale dello scorso 13 aprile. Al centro della vicenda c’era il caso del pagamento di una ex ala serba, Milenko Tepic, risalente alla stagione 2019/2020. La ratio della penalizzazione doveva essere quella di non permettere alla squadra di partecipare ai playoff (Varese era in piena corsa) e non quella di condannarla alla retrocessione. Per questo motivo i giudici della Corte federale d’Appello hanno attenuato la punizione.