Il Tribunale federale della Federazione italiana pallacanestro, a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo, ha applicato alla società Openjobmetis Pallacanestro Varese la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontarsi nell’anno sportivo in corso. Il motivo, si legge nella nota diffusa dal Tribunale federale, è il mancato pagamento di “tutte le obbligazioni nei confronti di tesserati, contrariamente a quanto prodotto in sede di ammissione al campionato di Serie A 2022-2023″. Il Tribunale federale ha anche inibito il presidente della società, Marco Vittorelli, fino al 13 aprile 2026.

Sfuma così il sogno dei playoff per Varese, che da anni non disputava un campionato tanto competitivo. La squadra, ora, passerà dal quinto posto in solitaria, a 28 punti, all’ultimo, staccata di quattro lunghezze dalla Tezenis Verona. Quando mancano cinque partite alla fine della stagione regolamentare, appare assai improbabile che Varese riesca a evitare la retrocessione. La vicenda contestata alla società è quella relativa al caso dell’ex giocatore serbo, Milenko Tepic. Si tratta, in sintesi, di un mancato pagamento all’ex ala, nella stagione 2019/2020, che fu transato con la sua partenza per l’Iraklis Salonicco.