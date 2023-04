“Stavamo pranzando quando abbiamo visto qualcosa muoversi nella bottiglia dell’acqua. Abbiamo guardato meglio e c’era un piccolo pesciolino!“. Inizia così il racconto di @claudiajiang_, tiktoker che ha condiviso un video in cui mostra un piccolissimo pesciolino nuotare dentro una bottiglia d’acqua. L’assurda vicenda è diventata – neanche a dirlo – subito virale sul noto social cinese, racimolando tantissime visualizzazioni e sollevando la preoccupazione di molti utenti. Come ci sarebbe finito, infatti, un pesciolino in una bottiglia d’acqua potabile commerciale?

Intanto la ragazza ci tiene a specificare che in realtà non si tratta di un pesce, ma di una piccolissima salamandra. Lei e il fidanzato hanno tirato il piccolo malcapitato fuori dalla bottiglia, versando l’acqua in una piccola bacinella e provando successivamente a nutrire l’animaletto e a costruirgli un ambiente più idoneo.

Data la mole di commenti ricevuta sotto il video, fra cui la preoccupazione di molti follower di dover controllare minuziosamente le bottigliette d’acqua acquistate, l’influencer ha deciso di pubblicare un secondo video dove chiarisce la faccenda più nel dettaglio: la bottiglia era piena di acqua proveniente in realtà da una fonte, ma nessuno si era accorto che la salamandra ci fosse finita dentro. La ragazza ha inoltre assicurato che riporterà il prima possibile il piccolo clandestino al suo habitat naturale.