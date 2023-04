Nonostante la smentita dei diretti interessati – arrivata con un video che li ritraeva insieme in piscina -, non si placano le voci su una grave crisi matrimoniale fra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Il settimanale Oggi ha appena pubblicato ulteriori indiscrezioni sulla vita privata della coppia, che secondo la rivista sarebbe in procinto di lasciarsi dopo 21 anni di relazione. Nella rubrica ‘Non tutti sanno che‘, gli autori hanno voluto infatti ricordare ai lettori un’intervista in cui Bruganelli ammetteva di vivere separata dal marito sentenziano: “Si vogliono bene ma non è più amore”.

Dopo il video, la coppia non è più voluta intervenire sulla questione, limitandosi a pubblicare sui social delle foto insieme ma solo in contesti lavorativi. Oggi ha interpretato dunque il “silenzio stampa” come un’ammissione della crisi, ventilando l’ipotesi che la smentita sia solo per ragioni economiche: “I diretti interessati smentiscono con forza, ma è innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso”. Ad aggiungere suspence alla vicenda si è aggiunta anche l’intervista di Sonia Bruganelli a Verissimo, saltata all’ultimo senza che se ne sappia ufficialmente il motivo. L’articolo di Oggi si chiude con la domanda di cui tutti i fan della coppia vorrebbero sapere risposta: “Come finirà?”. Non resta che aspettare per scoprirlo.