David Liebensohn è uno sviluppatore che ha collaborato a “Kimoji”, la serie di emoji dedicata a Kim Kardashian. Secondo quanto racconta, invece di renderlo ricco grazie all’applicazione da lui creata, la diva sarebbe stata la causa delle sue disgrazie, aizzandogli contro i suoi avvocati per mettendolo economicamente alle strette, tanto da fargli dichiarare banca rotta. Ora l’uomo dorme nella sua auto, una Toyota Prius del 2011 e va a fare la doccia in una palestra: “Se dovessi venire investito da un autobus, voglio che tutti sappiano la verità su Kim Kardashian – ha dichiarato al Daily Mail -. Non ho nulla da perdere, sto letteralmente dormendo nella mia macchina, quindi voglio che la gente conosca la mia storia“. L’uomo ha anche creato un sito internet dove racconta nel dettaglio tutta la vicenda.

Lo sviluppatore ha fatto causa a Kim per 300 milioni di dollari, accusando lei e il suo team di avergli rubato l’idea. I legali di Kim hanno ovviamente dato la loro versione dei fatti:”Liebensohn avrebbe volontariamente ceduto ogni diritto sull’applicazione, dando alla Kardashian una proprietà illimitata“. Alla fine del processo, la Corte Superiore di Los Angeles ha dato ragione all’influencer, che ha dimostrato di aver raggiunto un accordo con lo sviluppatore e i suoi colleghi per una percentuale sui profitti dell’app. Liebensohn ha poi dichiarato anche di essere stato costretto a ritirare l’accusa per via delle enormi spese legali, divenute per lui insostenibili, tanto da lasciarlo letteralmente per strada: “Ho perso la mia attività da 2 milioni di dollari, la famiglia mi ha girato le spalle, ho perso la casa. Ora vivo in macchina e faccio la doccia in palestra“. David ha deciso di portare avanti la sua battaglia contro la Kardashian girando per la città di Los Angeles con il cartello: “Kim Kardashian ha rovinato la mia vita”.