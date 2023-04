La vittoria di “The Voice” tra lo stupore generale, poi la rinuncia ai voti e adesso l’avventura a “L’Isola dei Famosi”. È una nuova vita quella di Cristina Scuccia che, giunta in Honduras per partecipare al celebre reality di Canale 5, sta dovendo fare i conti con le sue più grandi paure e con un ambiente, per sua stessa ammissione, pieno di pericoli. Tra i maggiori timori dell’ex suora il buio: le prime notti sull’Isola, infatti, l’hanno messa a dura prova. A tranquillizzarla è stata Corinne Clery che, all’indomani di alcune ore da incubo nelle tenebre, ha raccontato ai compagni l’accaduto: “Non stava bene, mi faceva tenerezza. L’ho trovata così, spaventosissima, seduta impietrita. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta – ha spiegato la naufraga –. Ieri ha iniziato ad urlare ‘Oddio cos’è quella cosa? ‘Aiuto’. E invece era solo una fogliolina. Alla fine, si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Qui è buio pesto, non c’è nemmeno una luce, non si vede nulla”. A confermare le angosce della notte precedente è poi intervenuta la diretta interessata: “Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa. Purtroppo è stata una notte molto dura, sono sincera”.

E mentre Cristina affronta le sue paure su un atollo in Honduras, in Italia c’è chi fa il tifo per lei (come la mamma) e chi, invece, ha storto un po’ il naso per la sua decisione di prendere parte a un programma televisivo. In particolare, il mondo clericale non ha accettato di buon grado l’iniziativa di Scuccia. L’ultima a esporsi in merito è stata Suor Anna Alfieri, nominata Cavaliere al Merito della Repubblica, che si è detta dispiaciuta per il percorso intrapreso dall’ex suora: “L’Isola dei Famosi non è una trasmissione che la può aiutare a rientrare in se stessa, a fare i conti con il proprio vissuto”, ha dichiarato ai microfoni dell’Adnkronos.

E non finisce qui. Secondo alcune indiscrezioni, sebbene la 34enne si professi single, avrebbe una relazione in gran segreto con una donna e, proprio durante l’Isola dei Famosi. “Circola, tra TikTok e Twitter, un reel che vede protagonista Cristina Scuccia, la ex suora vincitrice di The Voice. Nel video possiamo vederla scagliare languide occhiate all’indirizzo di un’altra signorina nessuno spiaggiata con lei in Honduras, tale Claudia Motta – si legge sul sito MowMag –. Stando a quanto ci riferisce una gola profonda, ci potrebbe essere aria di coming out sotto le palme della trasmissione”. D’altronde, Cristina Scuccia avrebbe già una compagna a Madrid, dove ha deciso di ricominciare la sua vita da laica dopo aver lasciato l’abito. “Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell’ambiente si sa da anni oramai”, continua il sito che di fatto fa outing a Scuccia. Lei, al momento, si è dichiarata ufficialmente non impegnata: “Per ora non sto considerando questo aspetto per niente. Per accogliere qualcuno devi essere ben centrato. Poi l’amore è imprevedibile: non sai mai dove si nasconde”.