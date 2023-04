Episodio ai limiti dell’assurdo a Venezia, dove uno straniero travestito da “cowboy” è stato visto fare l’equilibrista sul cornicione di un b&b e sui bordi dei ponti. In più occasioni, durante la giornata di sabato 15 aprile, un presunto turista è stato notato dai residenti, che lo hanno minacciato di chiamare la polizia.

Come mostra il video di Venessia.com, una signora gli chiede di scendere e il “cowboy” si rimette sul ponte. Poco dopo, intorno alle 17.45, è stato visto su un cornicione, a Rialto, mentre usciva dalla finestra di un bed and breakfast, probabilmente quello in cui soggiornava. Non il primo caso grottesco a cui Venezia e i suoi cittadini hanno assistito negli ultimi giorni: infatti, lunedì 17 aprile, un ragazzo completamente nudo, che posava proprio dove attraccano i vaporetti Actv, ha impedito all’equipaggio di fermarsi per effettuare il normale servizio di linea sul Canal Grande.