La segnalazione riguarda diverse città d’Italia, tra cui Roma: sono stati diffusi proprio ovunque i volantini, attribuiti al Ministero dell’Interno, che invitano a lasciare le proprie abitazioni per consentire dei controlli alle forze dell’ordine. Ma le questure mettono in guardia: si tratta di una truffa.

Il falso volantino in alcune città è stato trovato affisso negli androni dei palazzi e sui muri dei quartieri e invita “eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni che li ospitano, per rientrare nel proprio domicilio di residenza“. Nell’avviso viene anche specificato che le persone, su richiesta, sono obbligate a presentare il contratto di affitto della casa e i propri documenti con foto. “Vi invitiamo a fare attenzione. Potrebbe essere l’astuta mossa di qualche malintenzionato per entrare nelle case – mettono in guardia le forze dell’ordine – non è stato predisposto alcun documento di questo tipo”. La richiesta è di segnalare alle forze dell’ordine la presenza di eventuali altri volantini con lo stesso contenuto.