Alessandro Vicinanza fa impensierire i propri follower. Disteso su un letto d’ospedale si mostra su Instagram con una flebo al braccio, e scrive: “Day off! Il leone è ferito ma tutto a posto”. L’ex cavaliere di Uomini e Donne preoccupa quanti hanno imparato a conoscerlo e apprezzarlo nel dating show di Maria De Filippi, dal quale è uscito da qualche mese mano nella mano con Ida Platano dopo una conoscenza andata avanti a lungo e che non faceva affatto pensare a un lieto fine. Le sorprese, però, sono sempre dietro l’angolo ed ecco che i due si trovano a vivere una storia d’amore che a quanto si apprende dai rispettivi profili social sta andando a gonfie vele.

CHE COSA È SUCCESSO AD ALESSANDRO VICINANZA – A infliggere un piccolo pit stop ad Alessandro è qualche problema di salute non meglio specificato. Vicinanza ha trascorso diverse ore su un letto d’ospedale, ma anche dal profilo della compagna non è emerso nessun dettaglio. Dopo essere stato al pronto soccorso, lo stesso Alessandro ha deciso di ringraziare quanti gli hanno dimostrato vicinanza e affetto fornendo alcuni particolari in più: “Grazie a tutti che vi siete preoccupati per me, comunque mi sono ripreso. Una giornata in ospedale… Ho fatto tutte le analisi, ho un cuore un po’ ballerino, ma è tutto a posto per il resto”.

COME STA ALESSANDRO VICINANZA DOPO IL RICOVERO – L’allarme dunque è decisamente rientrato. Stando alle parole del diretto interessato si è trattato solo di un piccolo episodio che si sarebbe già risolto nel migliore dei modi. E se il suo cuore è ballerino, come lo ha definito lui stesso, di certo ci penserà Ida Platano a prendersene cura e a farlo danzare unicamente sull’onda dei sentimenti.