“Non ne voglio nemmeno parlare tanto le cose materiali si ricomprano”, queste le parole di Chiara Nasti su Instagram riportate da diversi siti tra cui la Gazzetta dello Sport. L’influencer e compagna dell’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni non ha specificato il motivo del suo sfogo ma secondo il quotidiano sportivo potrebbe aver subito un furto. Nasti ha poi aggiunto: “Ormai in giro ci sono i trogloditi e gli zingari (…). Ovviamente il karma esiste, e ne compreranno tutte medicine. Mi dispiace dirlo ma è così, perché c’è gente di merd* in giro”. Non ci sono altre indicazioni su cosa sia accaduto ma Nasti chiude dicendo di essere comunque felice perché sono in arrivo “cose bellissime”. L’influencer è appena diventata mamma di Thiago e il prossimo 20 giugno sposerà Mattia Zaccagni.

