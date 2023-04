Neanche il tempo di vedersi assegnata la scorta per le frizioni con una parte del tifo organizzato, che tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras del Napoli scoppia la pace. Il presidente del club partenopeo ha postato sui suoi social una foto con i rappresentanti delle due curve dello stadio Maradona. “Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere”, è stato il suo messaggio a corredo dello scatto nel quale compare anche l’avvocato che avrebbe avvicinato le due parti.

Il tutto in vista del match contro il Verona e del ritorno dei quarti di Champions contro il Milan, nel quale la squadra di Luciano Spalletti deve rimontare l’1-0 rimediato a San Siro. Due match fondamentali per la stagione del Napoli. Il primo per avvicinarsi ancora di più alla conquista del terzo scudetto e il secondo per continuare a coltivare il sogno di raggiungere la finale di Istanbul dopo essere entrati per la prima volta tra le 8 big d’Europa.

Soltanto venerdì sera la prefettura del capoluogo campano aveva deciso di assegnare la scorta a De Laurentiis in seguito alle tensioni con una parte degli ultras partenopei. Nell’ultima partita di campionato in casa, contro il Milan, i tifosi sono stati in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l’applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare nello stadio.