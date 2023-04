Al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stata assegnata la scorta. La decisione è stata presa dalla prefettura del capoluogo campano in seguito alle tensioni con una parte degli ultras partenopei. Nell’ultima partita di campionato in casa, contro il Milan, i tifosi sono stati in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l’applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare nello stadio.

Dalle voci che circolano, in occasione del match contro il Verona in programma sabato, dovrebbe tuttavia esserci maggiore su striscioni e bandiere nelle curve. Una decisione che si rifletterebbe sull’atteggiamento degli ultras, pronti a interrompere la protesta tornando a “scaldare” lo stadio Maradona. Si tratta di una partita importante per la squadra di Luciano Spalletti, che ha ricordato alla vigilia: “Se vinciamo ci mancano poi solo altre tre vittorie per conquistare aritmeticamente lo scudetto”.