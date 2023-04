Andrea Delogu è un ciclone. In tv ma anche a teatro dove porta il suo show “40 e sto“. Quarant’anni, un’età che Delogu ama: “A 40 anni non è finita. Anzi, per me è cominciato tutto. Invece la società vuole appiccicare a noi donne una data di scadenza, vuole farci sentire fuori dai giochi, fallite se non siamo sposate, madri”. Parole di Delogu al settimanale F, dette durante una lunga intervista nella quale racconta anche del suo amore per il modello Luigi Bruno, 16 anni più piccolo di lei: “All’inizio anche io avevo paura di una relazione con lui: la differenza d’età era troppa, non si poteva fare. Dopo sei, sette mesi lui però mi ha guardato e mi ha detto: ‘Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo’. E mi sono detta: ma perché mi devo rovinare il presente pensando al futuro?”. E per chi nota e sottolinea la differenza d’età come un “difetto” della relazione, Delogu ha una risposta: “Ma io mi chiedo, se tuo figlio si innamorasse di una più grande e in gamba, non saresti contenta? I giovani invece non fanno caso alla differenza anagrafica: quando Luigi mi ha portato tra i suoi amici, nessuno si è stupito di vedermi con lui. Molti suoi coetanei stanno con donne più grandi“. Un amore, quello con Bruno, nato dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari: “Una volta sposata sentivo che mi mancava qualcosa, non ero completa, e non capivo perché. L’obiettivo in teoria era stato raggiunto ma evidentemente non era il mio. E quando è finito l’amore con Francesco, tutti pensavano che stessi male. La cosa più difficile è stato far capire alle persone che invece stavo bene, e che la mia vita non era finita”.