Eros Ramazzotti e la compagna Dalila Gelsomino potrebbero essere presto genitori. Questa l’indiscrezione rilasciata dal settimanale Diva e Donna, secondo il quale il cantante avrebbe scoperto di aspettare un bambino proprio nel periodo in cui stava diventando nonno. “Nonno Eros diventa ancora papà. Le prime foto con Dalila in dolce attesa mentre sua figlia Aurora ora è mamma”, scrive il settimanale mostrando una foto scattata dalla sua compagna in ascensore con indosso un vestito blu, poi pubblicata sui social, che secondo la rivista metterebbe in mostra il presunto “pancione”. La stessa rivista ha pubblicato una foto della coppia dove Gelsomino sembrerebbe effettivamente in dolce attesa.

La coppia non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito ma se questa ipotesi dovesse rivelarsi corretta, per Eros Ramazzotti questo sarebbe il quarto figlio, dopo la primogenita Aurora e i due figli nati dalla storia d’amore con la modella Marica Pellegrinelli: Rafaela Maria e Gabrio Tullio. La storia d’amore fra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino è iniziata sicuramente prima del 28 ottobre 2022, dato che lo stesso Ramazzotti aveva condiviso dei video della sua festa di compleanno in cui scambiava baci e abbracci con la sua nuova compagna. Da quel momento i due non hanno più “nascosto” la loro storia d’amore, condividendo spesso foto e momenti di coppia sui loro canali social, specialmente su quello di Gelsomino.