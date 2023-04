Un’auto ha sfiorato alcuni passanti che camminavano per Jaffa Street a Gerusalemme. A dare notizia dell’episodio è Magen David Adom, l’equivalente israeliano della Protezione civile. La manovra ha creato attimi di panino, ma non ci sono state vittime. I media israeliani hanno subito parlato di ”sospetto attacco terroristico”, sostenendo che ”l’autore è fuggito dopo il tentativo” di “speronare con la sua auto residenti ebrei”. Tutto smentito dalla polizia: è stato “un falso allarme e non un attacco terroristico”, un’auto ha sterzato improvvisamente dopo che l’autista aveva sbagliato strada.

L’episodio segue l’attacco di venerdì sera a Tel Aviv, dove ha perso la vita l’avvocato italiano Alessandro Parini. Un’auto a tutta velocità è piombata sui passanti che passeggiavano sul lungomare e sono stati esplosi anche alcuni colpi, prima che il veicolo si ribaltasse e il conducente venisse ucciso dalla polizia. Oltre alla vittima, ci sono stati altri sette feriti: tutti turisti, due di loro sono italiani.

La tensione è ormai oltre i livelli di guardia. Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha ordinato il richiamo di tutti i riservisti della polizia di frontiera dopo i fatti di Tel Aviv, mentre il capo dell’esercito israeliano Herzi Halevi aveva già dato istruzioni alle Forze di difesa israeliane di richiamare riservisti tra i piloti di jet da combattimento, operatori dei droni d’attacco e membri dell’aviazione. È stato un venerdì di sangue, con raid israeliani nel sud del Libano e contro colpiti postazioni di Hamas nella Striscia di Gaza, e da quest’ultima verso Israele. Due sorelle israeliane di 15 e 20 anni di origine britannica sono state uccise in una sparatoria avvenuta nel nord della Cisgiordania, vicino all’insediamento di Hamra, mentre la madre è rimasta gravemente ferita. La tensione è alle stelle dopo l’irruzione della polizia israeliana nella moschea Al Aqsa, gli scontri con i fedeli palestinesi e gli arresti di massa, e a nulla sono serviti gli appelli alla de-escalation, arrivati sia da Washington che da Mosca.