Per cucinare un ottimo ragù alla bolognese c’è un ingrediente segreto che forse non ti aspettavi: il tappo di sughero. O almeno questo è quello che sostiene Brooklyn Beckham, il figlio 24enne di David e Victoria. Come riportato dall’Independent, sul proprio profilo Instagram (dov’è seguito da 15,1 milioni di persone) Brooklyn ha pubblicato un paio di scatti mentre, con cellulare e vino rosso tra le mani (e il cagnolino nella borsa frontale), cucina quello che sembra essere un gustoso ragù. Il dettaglio che di certo non è passato inosservato è proprio il famigerato tappo di sughero.

Perché lo ha aggiunto? Se lo sono chiesti in molti, sotto le foto postate lo scorso 29 marzo. Qualcuno sostiene che ci sia un motivo preciso: “Ho appena fatto una ricerca su internet e ho letto che altri chef esperti usano i tappi di vino quando cucinano la carne. Non c’è da sorprendersi, servono per rendere tutto più tenero“. Ma la maggior parte dei commenti sono di stupore. Quindi Brooklyn ha deciso di pubblicare uno screenshot con allegato un articolo del Naples Daily News in cui verrebbe spiegato che “l’aggiunta di tappi per vino aggiunti al liquido di cottura assicura un piatto più tenero”. E questo varrebbe anche per il pesce, specialmente per il polpo. “Spesso infatti, si hanno problemi con la cottura del polpo, molto delicato, che può risultare gommoso o duro. Per questo oggi vogliamo svelarvi questo piccolo trucchetto, per realizzare un insalata di polpo da leccarsi i baffi. Il trucco consiste nell’usare un tappo di sughero per cuocere il polpo, aggiungendolo all’acqua di cottura e lasciandolo per tutto il tempo. In questo modo, il polpo si cuocerà mantenendosi morbido e gustoso”, scrive il sito checucino.it. Non tutti, però, sono d’accordo.

Come la chef italiana Barbara Pollastrini che si è espressa sull’argomento e ha dichiarato: “Il problema è che le persone si fidano di questi food influencer e sono senza alcuna conoscenza – le sue parole a Insider -. L’unico modo per avere un ragù fantastico è cuocerlo per almeno tre ore. Solo così si ha una carne morbida”. In seguito ha aggiunto: “Non esistono prove che il polpo ammorbidisca la sua carne facendola bollire con il sughero. Il vero motivo per cui i pescatori del Sud mettevano i tappi di sughero nei loro enormi pentoloni dove veniva cotto il polpo per essere venduto per strada è che il tappo era attaccato ad uno spago al quale veniva legato il polpo durante la cottura”. Infine l’esperta ha concluso: “Il tappo galleggiante permetteva quindi al pescatore di trovare immediatamente il polpo, senza troppe ricerche nella pentola di acqua bollente”. Insomma, è solo una leggenda metropolitana? Non sono mancate le polemiche (e non solo sul tappo di sughero): “Stai cucinando con un tappo nella pentola e tra poco si uniranno anche i peli di cane”, ha commentato un’altra ragazza. Ma la cucina è la grande passione di Brooklyn che, c’è da scommetterci, non si farà di certo intimorire da qualche critica.