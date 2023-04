Rebecca Goodwin, modella star di Instagram ed OnlyFans ha scalato dalle tasse le spese per la mastoplastica a cui si è sottoposta, dichiarando che si tratta di “spese aziendali”.

Questa decisione che ha condiviso sui social l’ha resa vittima di una valanga di insulti e critiche, a cui però la modella ha risposto a tono, dichiarando senza problemi i motivi che l’hanno portata a fare questa scelta per la quale, a suo dire, ha perfettamente diritto a un rimborso. Goodwin ha anche scelto di rendere pubblici i suoi guadagni.

“A tutte le persone che si lamentano del fatto che la mia plastica al seno sia deducibile dalle tasse, ecco tutte le informazioni che non avete richiesto“, ha twittato Goodwin. “Ho fatto l’operazione il 29 giugno, a luglio ho realizzato un profitto di oltre 20mila sterline grazie al mio investimento aziendale. Quindi chiudete il becco“. Secondo i conti pubblicati, Rebecca ha spiegato di aver dichiarato al fisco, per quell’anno, un reddito di 189mila sterline (circa 220mila euro), e di averne spese per l’intervento 3.600. “Si comportano come se stessi facendo di tutto per evitare le tasse, quando in realtà ho finito per pagare molto di più. Solo perché non lo vedi come un business non lo rende meno un business”, ha ribadito fermamente l’influencer.

A difendere la modella ci hanno pensato i suoi follower: “Sono solo incazzati che paghi più tasse di quello che loro guadagnano”, le ha scritto un utente.