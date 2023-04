Un De Klassieker completamente fuori controllo: il match tra Feyenoord-Ajax, la rivalità più importante del calcio olandese, è stato palcoscenico della follia. Nuvole nere, un oggetto tirato contro un giocatore e il conseguente arresto del responsabile. La partita era valida per la semifinale secca della Coppa d’Olanda e l’Ajax si è portata a casa la vittoria per 2 a 1, approdando in finale, dove affronterà il Psv: più che per il bel gioco, lo scontro verrà ricordato per tutto ciò che è successo, dentro e fuori dal campo. I tifosi di casa hanno causato disordini già qualche secondo dopo l’inizio del match: i fumogeni accesi dai supporters erano talmente tanti da aver creato un’enorme nube nera, la quale ha ridotto fortemente la visibilità in campo. Le immagini dello stadio de Kuip dall’esterno mostravano un fungo “tossico” che si alzava dall’interno dell’impianto: l’aria era diventata talmente irrespirabile da costringere l’arbitro Lindhout a sospendere momentaneamente il match.

Leggi Anche Juve-Inter, tribuna bianconera chiusa per una giornata per i cori razzisti. Confermata la squalifica per Lukaku, tre turni a Cuadrado

Non sarà l’unico stop della partita: al minuto ’63, il De Klassieker è stato interrotto quando Devy Klaassen, autore del gol del 2-1, è stato colpito da un oggetto, forse un accendino, lanciatogli da un tifoso. Il centrocampista dell’Ajax ha cominciato a sanguinare dalla testa e i suoi compagni hanno abbandonato il campo: nuova sospensione. La situazione era diventata talmente critica da portare John de Wolf, il vice allenatore del Feyenoord, a parlare direttamente ai propri tifosi: “Fate il tifo per la vostra squadra”. Il gioco si è fermato per circa un quarto d’ora: ma, alla ripresa, Klaassen non era in grado di proseguire a causa di vertigini e ha lasciato il campo. La Federcalcio olandese ha comunicato che i fatti di mercoledì sera saranno “oggetto di indagine, con l’obiettivo di punire i responsabili”.

Infatti, il giorno dopo il match, la polizia olandese ha identificato un uomo di 32 anni come possibile responsabile del lancio dell’accendino direttamente dalla tribuna: la giustizia olandese ha aperto un’inchiesta relativa a questo episodio. Che rimarca qual è la condotta dei tifosi del club di Rotterdam, prossimo avversario della Roma nei quarti di finale di Europa League: la trasferta nella Capitale è stata infatti vietata ai tifosi del Feyenoord, mentre i giallorossi non potranno volare in Olanda.