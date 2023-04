Il giudice sportivo sanziona i cori razzisti contro Romelu Lukaku con la chiusura per un turno della Tribuna Sud dello Stadium. Allo stesso tempo viene confermata la squalifica per una giornata dell’attaccante dell’Inter, mentre per la rissa nel post partita Samir Handanovic ha ricevuto un turno di stop e Juan Cuadrado ne ha ricevuti tre. Sono queste le decisioni prese dopo la semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter.

Deciso per la Juventus “l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato ‘Tribuna Sud’, primo anello, privo di spettatori” considerato che ” come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Juventus occupanti il primo anello del settore denominato ‘Tribuna Sud’ levavano, al 35′ ed al 49’ del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Lukaku”, si legge nel comunicato del Giudice sportivo. Che però ha deciso comunque per la squalifica per un turno per Lukaku per la “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo”. L’attaccante nerazzurro dopo aver segnato il rigore dell’1 a 1 finale ha risposto ai cori razzisti con il saluto militare e mimando il gesto del silenzio, esultanza già effettuata in nazionale con il Belgio (dove ovviamente non era stato ammonito).

Poi ci sono le conseguenza della rissa dopo il fischio finale. Il giudice sportivo ha comminato una squalifica per tre giornate effettive di gara e un’ammenda di 10mila euro all’esterno della Juventus Cuadrado “per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione); sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto (atto, quest’ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura federale); veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra”. Il giudice ha inoltre comminato una squalifica per una giornata effettiva di gara e un’ammenda di 10mila euro al portiere dell’Inter Handanovic “sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo; veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra”.