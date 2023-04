Prima insieme, belli, ricchi, famosi e innamorati; poi separati da diverbi, tradimenti e rancori. Lei, mai digerita dai suoceri, trasferitasi definitivamente a Miami con i figli “alla ricerca della felicità”, lui impegnato con la nuova giovane fidanzata, Clara Chia Marti, nuora apprezzata e benvoluta. Nuovi capitoli. Nuove vite, almeno all’apparenza. Perché Shakira e Piquè sembrano non “volersi mollare” e continuano a dirsene di ogni tramite interviste, post e storie sui social, in una vicenda che comincia a somigliare sempre più a una soap opera e in cui anche i rispettivi fan hanno preso le difese dei loro beniamini.

Se Shakira ha usato la musica per esprimere tutta la rabbia per il tradimento e il risentimento per gli anni trascorsi insieme all’ex marito (pubblicando Bzrp, Music Sessions Vol.53, diventata virale sul web), Piqué ha scelto di replicare all’ex moglie attraverso le interviste. La sua ultima uscita è una provocazione lanciata appositamente per colpire l’orgoglio dell’artista colombiana: “Sono davvero deluso da cosa è diventata la società – ha dichiarato l’imprenditore e dirigente sportivo –. Allora la mia ex è latino-americana… ecco, non sapete cosa i suoi fan mi hanno scritto sui social. Questa gente non ha una vita”.

È bastato un attimo, poi, perché le parole dell’ex campione blaugrana rimbalzassero veloci in rete e la reazione di Shakira non ha tardato ad arrivare. “Orgogliosa di essere latino-americana”, ha scritto su Twitter la famosa popstar, accompagnando la propria presa di posizione con le emoji delle bandiere degli Stati criticati da Piqué. In due giorni, il post ha ricevuto 980mila mi piace, 131mila retweet e oltre 24mila commenti, con i follower della cantante che hanno accusato Piqué di essere uno “xenofobo sessista e senza cervello”. Gioco, partita, incontro?