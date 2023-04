Memo Remigi non ci sta a passare per quello “che ha palpato il sedere a una ragazza in tv” e passa al contrattacco. Complice l’uscita di Sapessi com’è strano, il libro edito da Sperling & Kupfer in cui si racconta tra carriera e vita privata, il cantante ha rilasciato due interviste in cui torna sul caso di cui è stato protagonista nei mesi scorsi: la “cacciata” da Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di Serena Bortone, durante il quale ha messo la mano sul fondoschiena della cantante Jessica Morlacchi. Una molestia in diretta tv, che lui ha da subito derubricato a gesto goliardico e “pacchettina portafortuna”. Ora, al settimanale Chi dice di essere stato lasciato solo da tutti.

MEMO REMIGI E LA “PALPATA” SENZA MALIZIA ALLA MORLACCHI

“È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno”. Così Memo Remigi torna a definire l’episodio accaduto all’inizio dello scorso dicembre in diretta tv su Rai1, mentre Serena Bortone stava lanciando la pubblicità. Jessica Morlacchi, dal canto suo, non c’ha mai visto nulla di scherzoso e ha troncato ogni contatto. “Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità: dopo il fattaccio l’avevo chiamata, ma non mi ha mai risposto”, confessa il cantante. Poi, a Chi, ammette che da lei si sarebbe aspettato un comportamento diverso: “Pensavo che avrebbe sdrammatizzato, che avrebbe spento l’incendio sul nascere”.

I RAPPORTI CON SERENA BORTONE

Remigi dice apertamente che questo episodio gli ha rovinato la carriera e che chiudendogli le porte del programma pomeridiano di Rai1 gli hanno “tolto lo stimolo che mi aveva fatto rivivere dopo la perdita di mia moglie”. A livello umano, insomma, si sarebbe aspettato di più. Ma non ce l’ha con Serena Bortone, precisa, con la quale non ha mai più avuto contatti. “Non ci siamo più sentiti. Nemmeno una chiamata. Mi sarei aspettato, visto il lungo rapporto, un comportamento diverso, speravo in più umanità da parte sua”, ammette. Poi tira in ballo Maurizio Costanzo che, a proposito di questo episodio, scrisse: “Memo ha sbagliato e lo sa. Ma ci sono autori di colpe maggiori, molto maggiori che lavorano serviti e riveriti”. Sempre su Chi, Remigi si autoassolve: “Ho commesso un errore gravissimo per colpa del mio carattere scanzonato”. E racconta di quella volta che provò a baciare Orietta Berti sul set di un fotoromanzo: “La baciai tirando fuori la lingua. ‘Oddio, no!’, esclamò schifata, come se avesse visto il diavolo. Mi è sempre piaciuto scherzare”.

LA STORIA CON BARBARA D’URSO

Nelle due interviste, parla anche della storia con una giovanissima Barbara D’Urso: lei aveva 19 anni, lui il doppio. E rivela un dettaglio inedito. “All’epoca ero un uomo con il cuore palpitante ma diviso in due: una parte era per questa giovane donna che mi faceva sentire speciale e irrinunciabile, ma una parte era rimasta da Lucia”, svela al Corriere. Ma leggendo l’intervista a Chi si scopre che c’era di mezzo anche una terza donna, Rosanna Schiaffino, con cui ebbe una storia che definisce bellissima. I due lavorarono assieme per sette mesi in uno spettacolo teatrale e inevitabilmente l’attrice scoprì che Remigi conviveva con la D’Urso. “Fu una tournée devastante. Sul palco Rosanna mi faceva i dispetti: una volta doveva baciarmi e mi morse il labbro fino a farlo sanguinare; un’altra volta doveva tirarmi, per finta, un bicchiere di whisky e, invece, mi fece la doccia”.