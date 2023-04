Alcune immagini pubblicate sui social mostrano la polizia israeliana spintonare alcuni fedeli musulmani in preghiera nella moschea di Al-Aqsa. Nelle scorse ore la moschea di Gerusalemme, luogo simbolo per le persone di fede islamica di tutto il mondo, è stata teatro di violenze e scontri dopo l’irruzione degli agenti israeliani nel luogo di preghiera. Il blitz di Al-Aqsa ha provocato l’arresto di 350 palestinesi, tra cui anche donne andate nel luogo sacro per pregare. Hamas ha parlato di un “crimine senza precedenti”.