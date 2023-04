Incidente ferroviario nella notte in Olanda: secondo quanto riferito dai media locali, lo scontro di un treno passeggeri con una gru nei pressi di Voorschoten, tra L’Aia e Leida, nel Sud del Paese, ha provocato il deragliamento dello stesso mezzo, che trasportava a bordo tra le 50 e le 60 persone. Il bilancio è di un morto e almeno trenta persone ferite: 19 di loro sono state definite in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni trapelate l’incidente sembrava essere stato causato da una collisione con un treno merci ma dopo l’arrivo dei soccorritori si è capito che non c’era un altro convoglio coinvolto nello scontro.

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini esprime “profonda solidarietà” alle persone coinvolte, a tutti i cittadini olandesi e al governo dei Paesi Bassi dopo il grave incidente ferroviario. L’Italia – assicurano dal Mit – è pronta a offrire supporto. “Un terribile incidente ferroviario vicino a Voorschoten, dove purtroppo una persona è morta e molte sono rimaste ferite. Il mio pensiero va alle famiglie in lutto e a tutte le vittime. Auguro loro ogni forza”, scrive invece su Twitter Mark Rutte, premier dell’Olanda. John Voppen, amministratore delegato della società di rete ferroviaria Pro Rail, ha definito l’incidente “un giorno nero per le ferrovie olandesi” e ha dichiarato che le cause sono in corso di accertamento.