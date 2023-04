Cosa può inventarsi una influencer per far parlare di sé quando nessuno se la fumerebbe di striscio? Risposta: le solite, vecchie, remunerative corna. Kayla Gardner, una blogger statunitense molto seguita su TikTok, si trovava nella cabina di una nave da crociera quando, assieme a un’amica – che ha filmato “la sorpresa” – ha scoperto, su uno schermo con le immagini delle videocamera a circuito chiuso, che il suo ragazzo stava approcciando una fanciulla in modo esplicito sul ponte della nave. Nel video che ha totalizzato oltre venti milioni di visualizzazioni, la ragazza urla in continuazione “oh my go, oh my god” e poi si scapicolla fuori dalla cabina per andare a redarguire il partner traditore. La ragazza ha pubblicato una quantità di mini video sulla vicenda che nemmeno per il conflitto russo-ucraino: in uno di questi spiega che il fidanzato le aveva detto che sarebbe andato a prendere del cibo per poi portarlo in camera. A quanto pare la mega recita ha previsto pure una finta emergenza con chiamata al 911 della nave per far prendere uno spavento al fidanzato sul ponte. Infine, Kayla si è fatta filmare mentre lancia i vestiti di quello che in pochi minuti è diventato già il suo ex fuori dalla finestra dell’appartamento di casa. Insomma: rimanete connessi che se la storia vi interessa ci saranno episodi successivi da seguire.