La TikToker statunitense Sophia Shatterson ha deciso di fare “coming out”, parlando di un argomento a suo dire ‘scomodo’, una pratica che molti considerano poco igienica se non addirittura disgustosa. “Ho intenzione di espormi perché so che è una cosa strana e non so se altre persone lo facciano: dopo aver fatto la pipì non mi lavo sempre le mani, soprattutto quando sono a casa mia”, confessa l’influencer. “So come fare pipì in un modo che non mi crei problemi”. Per evitare di essere ‘beccata’, Sophia ha messo in atto una strategia, che ha tenuto a condividere con i suoi follower:” Se ho degli ospiti e vado a fare pipì, apro il lavandino e fingo di lavarmi le mani, poi attendo un po’ in modo che pensino che mi sono lavata le mani ma non lo faccio”.

Il video ha raggiunto oltre 700mila visualizzazioni e la sua confessione ha ovviamente diviso l’utenza. In molti hanno chiesto alla ragazza:” Perché fingere di lavarsi le mani quando in realtà potresti semplicemente farlo?”, per non parlare delle critiche: “Sei una sporcacciona e sprechi pure acqua!”. C’è però chi si è sentito rappresentato dalla TikToker. “Ho trovato la mia comunità“, ha scritto un’utente.