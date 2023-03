Un giovane arbitro è stato aggredito a Genova durante una partita del campionato di Terza Categoria tra Vecchio Castagna e Dinamo Santiago. L’episodio di sabato scorso è il terzo caso in poche settimane. Il direttore di gara, 18 anni, è stato picchiato con un pugno in faccia e medicato in ospedale è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. “Lividi e un trauma cranico, per un giovane arbitro genovese che ha semplicemente svolto con passione il proprio compito senza fare nulla di male, sono qualcosa di vergognoso”, il commento dell’assessore regionale allo Sport Simona Ferro. “Esprimo la mia vicinanza e solidarietà al ragazzo – sottolinea – e mi auguro che situazioni di questo genere non siano più replicate sui campi di calcio liguri. Questi fatti fanno male a chi li subisce, ma anche a tutti i veri appassionati di sport sporcandone i valori più puri”.