Lazza è, da sempre, uno dei pochi artisti che utilizzano Twitter per pensieri estemporanei, svincolati dalla promozione discografica, in senso stretto. A poche ore dal lancio del nuovo brano “Zonda (Prod. 808 Melo & Nko)” che arriva sull’onda del successo di “Cenere”, due volte platino e secondo classificato a Sanremo 2023, l’artista si è ritrovato al centro di un piccolo “caso” per un suo tweet. “Che ridere stasera a Parigi un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi la. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno”, ha scritto Lazza. Uno dei suoi follower, Salvatore, ha risposto “o che fra qualche anno lavorerai in quel bar”, attirando la replica dell’artista “magari sarò il proprietario del bar, e ti starò stipendiando”. L’ultima risposta dell’utente ha chiuso il cerchio: “Non c’è bisogno ma grazie della proposta”. C’è chi non ha affatto apprezzato il tweet “Ma anche meno vita”, scrive Giulia, perentoria la risposta del cantante: “Suca”. “Tesoro ma di nuovo anche di meno che non ti ho neanche insultato e mi rispondi con suca, che hai 15 anni? E mi stavi anche simpatico che ridere”, Lazza ha chiuso così la questione: “Suca mica è un insulto, è un verbo”. Lo scambio viene notato anche da Selvaggia Lucarelli che ha fatto gli screenshot del botta e risposta tra l’artista e alcuni utenti con un commento secco su Twitter: “Lazza il fenomeno”. L’autore di Cenere ha quindi risposto: “Mi spiace che sia stato preso tutto così seriamente, io ovviamente stavo giocando e sono arrivati i soliti a mettere zizzania. Ho letto tutti i tuoi articoli su Sanremo, non c’è mezza volta che mi hai nominato. Grazie per il fenomeno”. “Prego!”, la risposta della Lucarelli.