Roman Kostomarov non molla. Malgrado le amputazioni dei piedi e di alcune dita delle mani, necessarie per bloccare la necrosi, l’ex pattinatore russo dà segnali di risposta e dimostra la sua forza psicologica, in un momento molto delicato per lui e i suoi cari. Infatti, in un audio inviato ad un amico lo si sente dire: “Mi stanno aggiustando. Presto tornerò da voi ragazzi“. Il messaggio infonde speranza al pubblico sportivo, in apprensione per il campione olimpico. Kostomarov, attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione di un ospedale di Mosca, ha sofferto di una polmonite bilaterale e le cure per guarire dalla malattia hanno causato un’infezione generalizzata che ha colpito il suo corpo.

A quanto pare, quindi, il percorso di riabilitazione sta proseguendo con dei lievi miglioramenti. Ad affermarlo è proprio l’amico del russo, che ha riferito all’agenzia di stampa Tass che “la situazione è iniziata a migliorare. Abbiamo registrato un video di auguri per Roman per il suo compleanno, un video motivazionale“. Inoltre, negli ultimi giorni è stata ricucita una tracheostomia e, nel prossimo futuro, non sono previsti interventi chirurgici apparsi necessari, nel recente passato, in seguito all’estensione delle infezioni.