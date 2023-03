Ha iniziato tatuandosi le orbite oculari e da li non si è più fermato, in un crescendo di interventi estremi che lo hanno portato addirittura ad impiantarsi 33 corna sottopelle sul cranio. Non a caso il suo nome d’arte è “Diabao“, ovvero “diavolo” in portoghese. Proprio il suo singolare aspetto fisico l’ha portato ad essere tra i protagonisti della puntata de “Lo show dei record” andata in onda in prima serata su Canale 5 domenica 26 marzo: Michel Praddo, questo il suo vero nome, è brasiliano di San Paolo e a Gerry scotti ha raccontato gli interventi a cui si è sottoposto per acquisire l’aspetto diabolico che ha ora: “Mi sono tagliato il naso e le orecchie, biforcato la lingua, tatuato le gengive”, ha spiegato, aggiungendo di volersi sottoporre in futuro ad altri interventi. Quindi, quando il conduttore gli ha chiesto come avesse reagito la sua famiglia, ha detto: “Mio padre è mancato molto tempo fa. Con mia madre, invece, non ho un rapporto molto stretto. I miei amici, che sono diventati la mia famiglia, mi amano perché sanno chi sono veramente. Ho anche un nipote, che mi chiama scherzando ‘nonno mostro'”.