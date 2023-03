Un altro addio per il cast di Mare fuori. Stavolta, a salutare per sempre la serie di successo targata Rai sono stati gli attori Nicolas Maupas e Valentina Romani, interpreti di Naditza e O’ Chiattillo, che si congedano dai colleghi e dai fan con un post su Instagram: “È il mare che hai dentro a renderti libero; è la speranza, che ne gonfia le onde. Grazie per questo viaggio incredibile”.

Nel finale di stagione, andato in onda lo scorso 22 marzo su Rai 2, i personaggi di Rosa Ricci, Don Salvatore e Carmine sono stati protagonisti dell’ultima, tesissima scena, finita con un colpo di pistola fuori campo, e che ha lasciato tutti i fan col fiato sospeso, soprattutto perchè in molti speravano in un finale inedito di due minuti, che però si è rivelata una bufala. A maggio cominciano le riprese della quarta stagione, ma la storia del gruppo di giovani detenuti dell’istituto penitenziario minorile dovrà fare a meno di due dei suoi protagonisti. L’ultima scena di Naditza e Chiattillo li vede correre mano nella mano nella metro di Napoli, dopo aver suonato insieme lo stesso pianoforte che li aveva fatti incontrare. Anche se non è chiaro se si tratti di una scena realmente accaduta, o se sia frutto delle fantasie di Filippo, quel che è fortemente probabile è che questa sia l’ultima volta che vedremo i due attori vestire i panni dei giovani innamorati.