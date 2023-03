Indagini ancora in corso contro Achraf Hakimi. Il giocatore del Paris Saint-Germain è stato infatti accusato di stupro ai danni di una donna che, lo scorso 25 febbraio, si è recata in una stazione di polizia parigina per denunciare il calciatore. Secondo la testimonianza della ragazza, Hakimi avrebbe approfittato dall’assenza della moglie e dei figli per contattarla su Instagram ed invitarla a casa sua, dove poi l’avrebbe aggredita sessualmente. Il giocatore ha subito smentito l’accusa, dichiarando di essere stato incastrato.

Oggi, Hiba Abouk, nota attrice spagnola e moglie di Hakimi, ha rotto il silenzio con un’intervista rilasciata a InStyle in cui ha parlato apertamente del suo futuro. Tuttavia, durante tutta la conversazione, l’attrice non ha mai nominato il marito, confermando (apparentemente) le voci su un futuro divorzio dal calciatore. “I parigini sono un po’ grigi, come il tempo che c’è lì. Mi manca Madrid e penso che ci tornerò presto” ha detto Abouk, che si era trasferita nella capitale francese per seguire il marito. Alla domanda: “Come vedi il tuo futuro?”, l’attrice ha risposto: “Sono decisa a vivere nel presente. Se passiamo le nostre vite spaventati da ciò che il futuro ci riserverà, quando vivremo il presente? Mi piace vivere nel qui e ora. Riguardo ai miei figli, ho sempre viaggiato con loro, mi piace dormire con loro. Ho appena smesso di allattare Naím: voglio tornare a lavorare”.