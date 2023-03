Aveva paura Armando Palmeri, il collaboratore di giustizia trovato morto venerdì sera in una villetta tra le campagne di Partinico, in provincia di Palermo, e il comune di Alcamo, nel Trapanese. E nei pressi della sua città d’origine che da qualche tempo il pentito era tornato a vivere, in gran segreto. Anche per questo motivo aveva confidato “timori per la propria sicurezza“. Ecco perché non voleva presentarsi di persona alla procura di Caltanissetta, dove doveva sottoporsi a un confronto con Baldassare Lauria, un ex medico che aveva accusato di aver fatto da trait d’union tra i servizi segreti e Cosa nostra all’epoca delle bombe del 1992. Accuse tutte da dimostrare, che aprono uno squarcio sui retroscena delle stragi.

Il confronto in procura – Il pm Pasquale Pacifico, che a Caltanissetta è titolare dell’ultimo fascicolo ancora aperto su Capaci e via d’Amelio, aveva convocato Palmeri e Lauria, cioè l’accusatore e l’accusato, per lunedì 20 marzo. Il pentito, però, aveva inviato un’istanza tramite il suo legale, l’avvocato Luigi Ferrone, in cui chiedeva di non recarsi di persona al confronto con Lauria, ma di poter collegarsi in videoconferenza. Il motivo? “Ha rappresentato allo scrivente grossi timori per la propria sicurezza a seguito della suddetta comparizione personale, essendo riuscito a mantenere riservata da oltre un ventennio la propria effigie“, scrive il suo difensore, nella nota inviata alla procura il 3 marzo. Uscito dal programma di protezione nell’aprile del 2021 su proposta della commissione centrale, dopo aver incassato la capitalizzazione (una sorta di buonuscita che lo Stato concede ai collaboratori che smettono d’incassare una paga mensile), Palmeri voleva continuare a tenere segreto il suo volto. Soprattutto ora che era tornato a muoversi nei dintorni della sua città d’origine, dove vivevano molte delle persone citate nei suoi verbali. “La provenienza dalla città di Alcamo (Tp) – ossia del luogo in cui ha storicamente operato – costituisce ulteriore motivo di preoccupazione per il Palmeri“, scrive l’avvocato Ferrone, nella lettera con cui chiede alla procura di Caltanissetta di ascoltare il suo assistito in video conferenza.

Le indagini sulla morte – Una richiesta respinta dall’ufficio inquirente nisseno, che aveva confermato la convocazione di Palmeri per lunedì. Da quello che risulta a ilfattoquotidiano.it il pentito non aveva comunque intenzione di presentarsi: la procura avrebbe potuto ordinare l’accompagnamento coatto. Cosa che non avverrà visto che due giorni prima del confronto, il collaboratore è stato trovato senza vita. Pare avesse problemi di cuore e per questo si ipotizza un infarto. In casa, infatti, non sono stati trovati segni di effrazione e neanche elementi che fanno pensare a una morte violenta. Sul corpo di Palmeri, portato all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, è stato disposta l’autopsia. Le indagini sono condotte dai militari del nucleo investigativo del capoluogo siciliano, coordinati dalla procura guidata da Maurizio De Lucia.