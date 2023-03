Sono ore concitate per il mondo della musica e non solo. La doccia fredda arrivata il 16 marzo da parte del gruppo Meta sul mancato accordo con la SIAE ha fatto discutere. “Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con SIAE – recitava il comunicato di Meta – La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio SIAE all’interno della nostra libreria musicale”. Dalle dichiarazioni ai fatti. Impossibile (o quasi) trovare la musica italiana su Facebook e Instagram. Si farà ancora un tentativo per riallacciare il dialogo interrotto, ma la strada è tutt’altro che spianata. “Faremo valere la nostra battaglia”, ha tuonato a FqMagazine il presidente onorario della SIAE, Mogol.

Questa decisione non ha riguardato solo gli artisti e le canzoni sotto il cappello della SIAE, ma anche quelli iscritti all’altra società di autori Soundreef, dove figurano Big della musica da Laura Pausini a Ultimo, passando per J-Ax e Takagi & Ketra. Pochissimi brani sono rimasti “illesi” dalla pulizia operata da Meta (ad esempio qualche canzone dell’ultimo disco di Ultimo, “Alba”), ma di fatto tutto il repertorio artistico degli artisti è praticamente scomparso. Soundreef non ci sta e spiega come intende muoversi: “Sappiamo che il take down dei brani da parte di Meta sta riguardando non solo il repertorio SIAE e il repertorio Soundreef con essa condiviso, – recita una nota dell’azienda – ma anche il repertorio integralmente amministrato da Soundreef e i repertori esteri. È evidente che l’esito della trattativa tra Meta e SIAE sta quindi danneggiando tutte le società di collecting operanti, in Italia e non”.

Da qui la decisione di contattare “entrambe le parti per capire come l’intera negoziazione sia stata condotta e lavorare per ripristinare sulle piattaforme Meta tutti i brani di cui amministra totalmente i diritti. Rimane inteso che, dovessero emergere eventuali responsabilità rispetto al non raggiungimento di un accordo, Soundreef farà valere i diritti in relazione ed in difesa del proprio repertorio”. Una presa di posizione netta e durissima.

Nel repertorio gestito da Soundreef figurano tra gli altri: Sfera Ebbasta, Guè, Noyz Narcos, Gigi D’Alessio, Marco Masini, Enrico Ruggeri, Boomdabash, Fabio Rovazzi, Morgan, Giovanni Allevi, Alejandro Sanz, Pooh, Fabrizio Moro, Paola Turci, Mario Venuti, Takagi & Ketra, Federica Abbate, MACE, Charlie Charles, Shablo, Rkomi, Tedua e Ernia.