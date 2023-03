Pornhub è passata nelle mani di un Rocco. Di cognome non fa Siffredi, ma Meliambro. L’imprenditore italo-canadese è infatti alla guida del società di private equity canadese Ethical Capital Partners che ha annunciato l’acquisizione di MindGeek, società madre non solo della nota piattaforma di video-streaming, ma anche di altre piattaforme a luci rosse, come YouPorn, Xtube, SexTube e RedTube.

Come riporta il Corriere della Sera, i termini non sono stati ancora resi noti. Quel che è certo è che la società di private equity, fondata lo scorso anno, ha affermato di voler rafforzare la reputazione di Mindgeek e di volerla posizionare come “leader nella lotta contro i contenuti illegali su Internet”.

MindGeek, infatti, che ha sede in Lussemburgo ma con importanti uffici operativi proprio in Canada, a Montreal, negli ultimi anni è stata oggetto di diverse cause legali, accusata di aver distribuito materiale pedopornografico e video di atti sessuali non consensuali. La società ha sempre respinto le accuse, ma in ogni caso le società Mastercard e Visa hanno sospeso i pagamenti sul sito Pornuhub.

Oltre a Meliambro, imprenditore nel campo della cannabis, la società, è guidata dall’avvocato penalista Fady Mansour che è indicato come socio dirigente. Tra i “membri del team” anche Derek Ogden, ex sovrintendente capo della Royal Canadian Mounted Police, ora in pensione. Ethical Capital, riporta il Sole 24ore, non ha reso noti i suoi investitori, ma ha fatto sapere che non figurano gli ex proprietari di MindGeek.