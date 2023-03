Gli accoppiamenti li ha definiti l’urna di Nyon, ora l’Uefa ha stabilito anche il calendario dei quarti di finale di Champions League. Si comincia martedì 11 aprile, ore 21, con Benfica-Inter e Manchester City-Bayern. I nerazzurri quindi sono la prima squadra italiana a scendere in campo, in trasferta. Il giorno dopo, mercoledì 12 aprile, a San Siro andrà in scena il derby italiano: Milan contro Napoli. L’altra partita – orario d’inizio sempre alle ore 21 – è al Bernabeu, dove il Real Madrid accoglie il Chelsea. Si replica una settimana dopo, con ordine e campi invertiti: al Maradona il ritorno tra azzurri e rossoneri martedì 18 aprile, in contemporanea Chelsea-Real Madrid. Mentre mercoledì 19 aprile San Siro si riempirà di nuovo, ma con i colori nerazzurri, per ospitare il Benfica. A Monaco invece sarà Bayern contro City.

Le semifinali sono fissate in calendario il 9 e il 10 maggio, con il ritorno una settimana più tardi, il 16 e il 17 maggio. L’ordine non è ancora definito, l’unica certezza è che la vincente di Milan-Napoli incontrerà la vincente di Inter-Benfica, mentre dall’altro lato del tabellone se la vedranno City, Real, Bayern e Chelsea. Le date delle semifinali verranno annunciate il 19 aprile, ovvero il giorno dopo la conclusione dei quarti. La finale è fissata per sabato 10 giugno, allo stadio Olimpico Atatürk di Istanbul.