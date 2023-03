Il Benfica è l’unico ostacolo: l’Italia può sognare una squadra in finale di Champions League. Il sorteggio di Nyon non poteva andare meglio per il calcio italiano: l’urna ha deciso che ai quarti ci sarà il derby tra Milan e Napoli, mentre l’Inter ha pescato i portoghesi. In altre epoche del pallone, uno scontro fratricida non sarebbe stato ben accolto, ma ora l’obiettivo è un altro ed è stato raggiunto. Evitare tutte le big: dal City a Bayern e Real. Non solo: in semifinale la vincente del derby tra rossoneri e azzurri incrocerà la vincente della sfida proprio tra i nerazzurri e il Benfica. Ecco perché sperare di vedere un club italiano scendere in campo il 10 giugno a Istanbul non è più un’utopia. E viste le condizioni in cui versa il calcio nostrano, sarebbe un miracolo. Dall’altra parte del tabellone invece ci sono le sfide tra titani: Real Madrid contro Chelsea, mentre Pep Guardiola con il Manchester City sfiderà il suo passato, il Bayern Monaco. Un quarto di finale tra le due squadre che erano considerate favorite per la vittoria della coppa.

Il derby italiano – Sia Milan che Napoli possono sorridere. Ai quarti non c’è nessuna squadra scarsa, ma evitare il Real (per la sua storia) o il City e il Bayern (per il loro gioco e la loro rosa) è sicuramente motivo di sollievo. Forse la squadra di Luciano Spalletti, che finora in Europa ha giocato senza remore contro chiunque, avrebbe preferito cimentarsi con una big europea e giocare senza pressioni. Ma è pur vero che anche il Chelsea, in una stagione da incubo, sta ritrovando forma e solidità all’interno di una squadra con individualità mostruose. Il discorso opposto vale per il Milan, che è consapevole di incontrare un Napoli in una condizione smagliante, ma è pur vero che per i rossoneri confrontarsi con gli azzurri è meno impattante, fa meno paura rispetto ai top club continentali.

L’ostacolo portoghese – L’Inter invece non deve fare l’errore di sottovalutare il Benfica: i portoghesi hanno espresso probabilmente il miglior calcio di questa Champions, secondo solamente al Napoli. Hanno superato da primi un girone con Psg e Juventus, hanno asfaltato il Brugge agli ottavi e nel frattempo dominano il campionato con 8 punti di vantaggio sul Porto. Ecco appunto: il Benfica è altra cosa rispetto alla squadra di Sergio Conceicao, servirà un’Inter nettamente migliore per giocarsi il passaggio del turno. Ma è pur vero che sono i quarti di Champions: contro le tre big, ma anche contro il Chelsea, i nerazzurri sarebbero partiti ancora più sfavoriti. Solo il derby con il Milan avrebbe probabilmente regalato a Simone Inzaghi una sfida alla pari. Contro il Benfica la sua squadra ad oggi è sfavorita, ma ha le carte in regola per ribaltare il pronostico. Con un piccolo vantaggio: grazie all’inversione del campo per evitare la sovrapposizione con i rossoneri, l’Inter giocherà in casa la gara di ritorno.

Il sorteggio

Quarto 1: Real Madrid – Chelsea

Quarto 2: Inter – Benfica

Quarto 3: Manchester City – Bayern Monaco

Quarto 4: Milan – Napoli

Semifinale 1: Milan – Napoli / Inter – Benfica

Semifinale 2: Real Madrid – Chelsea / Manchester City – Bayern Monaco

Finale: vincente semifinale 2 / vincente semifinale 1

Il calendario

I quarti di finale di Champions League si giocheranno nelle seguenti date: