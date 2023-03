Termina il percorso di Diego Armando Maradona Junior sulla panchina del Napoli United. Il figlio del Pibe de Oro e di Cristiana Sinagra sedeva sulla panchina del Napoli United dall’estate 2021, disputando in entrambe le stagioni il campionato di Eccellenza Campania. La squadra è nata nel 2009 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport, coinvolgendo richiedenti asilo e giovani a rischio esclusione residenti nell’area metropolitana di Napoli. Tuttavia, Maradona Jr ha parlato delle dinamiche scomode presenti all’interno del club. In un post pubblicato su Instagram, ha annunciato le dimissioni e ha citato il problema degli “stipendi non pagati a staff e calciatori. Quattro mesi – scrive – oltre 100 giorni senza percepire soldi. Ne ha risentito il lavoro, i rapporti personali.”

L’ex calciatore ha aggiunto: “Ci sono ragazzi nella squadra che sono a migliaia di km da casa e il Napoli United li ha lasciati senza un centesimo per la spesa, senza cibo, in un caso anche senza acqua calda per diversi giorni. Non ho resistito, non sono più riuscito a restare fermo di fronte a tali ingiustizie. Fare integrazione, accoglienza e lasciare le persone senza cibo stona un po’”. Dal canto suo, il Napoli United fa sapere di aver “dovuto accettare le dimissioni di mister Diego Armando Maradona junior e del suo staff”, al quale “riconosciamo, in questi due anni, una grande abnegazione e una grande professionalità, soprattutto in un momento difficile, sia dal punto di vista organizzativo che economico, come quello che stiamo affrontando in questo ultimo anno”.