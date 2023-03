Un migliaio di tifosi nerazzurri, dotati di regolare biglietto, non sono riusciti ad accedere allo stadio Dragao per la partita dell’Inter contro il Porto. All’origine della vicenda un lungo braccio di ferro con le forze dell’ordine legato alle modalità di acquisto dei tagliandi. L’incomprensione sembrava essere stata superata ma, nonostante le rassicurazioni del pomeriggio, sono moltissime le persone rimaste all’esterno della struttura. “Ringrazio i tifosi presenti e sono vicino a chi, nonostante il biglietto acquistato regolarmente, non è riuscito a entrare allo stadio – ha commentato l’ad dell’Inter Beppe Marotta -. Faremo un esposto all’Uefa, ho visto piangere bambini e famiglie fuori dall’impianto. È una cosa grave, che non deve più accadere”.