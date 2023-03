“Se mi vuoi sono qui. Nessuno ci crede, ma io sì”. Laura Pausini ha mantenuto la promessa fatta nel corso degli anni. Lei e il compagno Paolo Carta sono pronti per convolare a nozze. Nella giornata di ieri, martedì 14 marzo, i fan più attenti hanno notato la comparsa delle pubblicazioni del matrimonio sul sito del comune di Roma. Dall’annuncio risulta la scelta della città, Bologna, ma non la data precisa. Una scelta mirata a tutelare la figlia Paola, 10 anni, per renderla protagonista quella giornata. La cantante romagnola infatti nelle varie interviste alla domanda relativa al matrimonio, aveva sempre risposto con molta franchezza: “Mi sposerò quando mia figlia sarà abbastanza grande per comprendere il significato di quel momento”. Ed ora quel momento finalmente è arrivato.

Sono trascorsi 18 anni dal loro primo incontro nel 2005: il loro amore è nato infatti da dalla collaborazione musicale tra i due. Paolo Carta, oltre alla figlia avuta con Laura, ha 3 figli: Jader, Jacopo e Joseph. La scelta di sposarsi in comune è quindi una conseguenza al divorzio ottenuto nel 2012 da parte del chitarrista relativo al primo matrimonio. Nel frattempo silenzio assoluto sui social e nelle interviste realizzate nelle ultime ore. Pausini infatti sta affrontando un lungo radio tour in giro per l’Italia per presentare il nuovo singolo “Un buon inizio” e per parlare della maratona dei tre concerti in 24 ore per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Anno che non può quindi che chiudersi in bellezza con l’abito bianco tanto sognato da Laura. Proprio nel docu film realizzato per Prime Video dal titolo “Piacere di conoscerti”, Pausini provava a immaginare il suo futuro. E tra questi frammenti di sogni, ovviamente, c’era proprio il desiderio di realizzare una famiglia.