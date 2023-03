“Devi essere bruciato sul rogo”. E Gary Lineker chiede spiegazioni a Elon Musk. Il figlio dell’ex campione di calcio inglese, George Lineker, è stato minacciato su Twitter a seguito delle affermazioni del padre sul tema dell’immigrazione che sono costate all’ex bomber una sospensione, poi ritirata, dalla BBC. Lineker senior aveva pubblicato un tweet provocatorio sulle politiche conservatrici del governo di Rishi Sunak sul tema dell’immigrazione in Gran Bretagna, paragonando il linguaggio del governo sul tema migranti a quello della Germania nazista. Affermazione che per la tv inglese pubblica è diventata subito un problema tanto che Lineker è stato sospeso dallo storico programma Match of the day (va in onda dal 1964 ndr) di cui è opinionista principale dal 1999.

Sospensione poi ritirata, anche se nel frattempo il figlio George è andato sui social a dare manforte al padre sostenendo di essere orgoglioso di lui e delle sue posizioni sul tema dell’immigrazione. George aveva poi previsto che Gary sarebbe stato reintegrato alla conduzione di Match of the day. Il tutto infatti si è avverato, ma da quel momento Gary e George sono stata vittima di una caterva di insulti e minacce. Quella più eclatante è stata rivolta proprio da un utente anonimo, chiaro profilo fake creato ad hoc: “Devi bruciare sul rogo”. A quel punto papà Gary si è rivolto al creatore di Twitter, considerato oggi uno che lascia mano libera agli “odiatori” che cinguettano: “ti sembra possibile tutto questo?”.