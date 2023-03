di Salvatore

Sono trascorsi ormai 18 mesi da quando Roberto Gualtieri si è insediato come sindaco di Roma al posto della tanto criticata e vituperata Virginia Raggi in particolar modo dai grandi giornaloni. Confesso che anch’io ho avuto delle riserve sull’operato della Raggi però, nonostante tutto andasse storto fin dall’inizio con assessori sostituiti in corsa, vertici di Ama e Atac contro sfacciatamente, incendi di autobus, ritardi nella riparazione di di scale mobili su tutto questo, lei ci ha sempre messo la faccia non si è mai tirata indietro.

Gualtieri invece inaugura mostre e iniziative con photo opportunity sui social che non contribuiscono per nulla a rendere migliore la vita dei romani, ma serve solo come fumo negli occhi. Il traffico, la non raccolta della famosa monnezza per le strade, la burocrazia degli uffici comunali, il traffico sempre congestionato sono solo alcune di un lungo elenco di cose che continuano a non andare e a rendere la vita difficile ai romani.

Il sindaco aveva dichiarato che a dicembre, Roma sarebbe stata pulita. Ha solo dimenticato di dire l’anno in cui questo suo desiderio sarà esaudito! Per il momento oltre a qualche passerella la sua sindacatura è completamente insoddisfacente per i romani che lo hanno votato convinti dalle sue promesse elettorali. Oggi, se ci fosse un bel cartonato sulla sua poltrona in Campidoglio, nessuno se ne accorgerebbe, i cittadini romani per primi evidentemente. Gualtieri punta a diventare il sindaco fantasma se continua così e non avrà avversari!

