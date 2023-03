C sta ‘o mar for. Mare Fuori è la serie televisiva rivelazione degli ultimi anni. Una produzione targata Rai Fiction che ha ottenuto popolarità anche grazie all’approdo delle prime due stagioni sulla piattaforma Netflix. Il cast, reduce dall’esperienza sul palco del Festival di Sanremo,oggi si trova a dover gestire il grande ritorno mediatico e così anche la presenza degli haters. Antonio D’Aquino nella serie tv interpreta il ruolo di Milos, detenuto nell’IPM di Napoli. Il suo personaggio in Mare Fuori finisce in carcere per proteggere Luna, la ragazza transgender che fino al giorno dell’arresto si era presa cura di lui. E, se nelle prime due stagioni Milos è un ruolo secondario, in questa terza stagione ora in onda su Rai2 il ragazzo farà conoscere finalmente la sua storia e i suoi lati nascosti.

L’attore ha deciso di rispondere ad un commento sui social di un hater che lo attacca: “Ho notato che hai parlato più in questo video che in tre stagioni di Mare Fuori”. A queste parole D’Aquino ha deciso di replicare pubblicamente invitando l’utente in questione a recuperare con più attenzione la serie televisiva: “Rispondo a questo commento, sono tre anni che sento la stessa frase. Facciamo chiarezza, Milos nelle prime due stagioni è più piccolo rispetto agli altri. Non credo sia difficile da capire. Nella terza stagione è un personaggio che cresce, ha più spazio, ha una storia. Non so che serie hai visto, ma ti tocca riguardarla”. Ieri sera, mercoledì 8 marzo, nel frattempo sono andati in onda gli episodi 7 e 8 della terza stagione. Il consiglio sarà stato accettato? Chissà.