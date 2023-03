Andiamo un attimo a fumare. E scappano senza pagare. È successo a Busto Arsizio (Varese) tra i tavoli della pizzeria Capri. A riportarlo è stato il sito Fanpage.it che ha elencato anche le pietanze della cena non pagata. Astice, gamberoni, ostriche e dolce per tre persone, due adulti e una bambina. Il totale? Circa 200 euro. La dinamica è quella classica, in questo caso aggiornata alla presenza del minore. La madre si reca in bagno con la piccola, mentre il padre va a fumare una sigaretta. Poi la scomparsa di tutti e tre. Vuoi che fosse per l’affollamento della domenica, ma il proprietario non si è accorto di nulla.

Morale della favola: da domenica 12 febbraio chi si alza da tavola nella pizzeria Capri è costretto a lasciare un documento sul tavolo. “Stavolta l’hanno fatta franca. Adesso, però, a chi si alza per andare a fumare gli chiedo il documento”, così come scritto in un cartello all’entrata che ha preso il posto delle lunghe pergamene antiCovid che oggi sembrano preistoria. Savino ha infine raccontato un particolare curioso della vicenda della cena non pagata: “Vedendo che c’erano le loro cose al posto ero tranquillo, ritorneranno di sicuro, ho pensato. Poi, però, il tempo passava e loro non tornavano. Gli oggetti che avevano lasciato là era roba vecchia e praticamente senza valore. Era tutto studiato“.