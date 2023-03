Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci. Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi è che si sia tolto la vita. La Procura di Roma ha aperto, come atto dovuto, un fascicolo di indagine: il procedimento, come avviene in questi casi, è rubricato come istigazione al suicidio. È previsto un sopralluogo da parte del pm di turno e al termine si valuterà se procedere con l’autopsia. Al momento sono in corso i rilievi della scientifica e all’esterno del palazzo si sono radunati parlamentari e consiglieri comunali. Numerosi gli esponenti del Pd romano così come senatori e deputati che lo conoscevano.

Astorre era nato a Roma l’11 marzo 1963 e avrebbe compiuto a breve 60 anni. Senatore dal 2013, era segretario regionale del Pd nel Lazio dal dicembre del 2018. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca eletta con il Pd a Frascati. “Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia”, ha dichiarato la neoeletta segretaria dem Elly Schlein. “Tutta la comunità democratica si stringe attorno alla moglie e alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi colleghi”. La morte di Astorre ha colpito tutto il Pd romano e non solo. “Rimango attonito”, ha scritto su Twitter l’ex segretario dem Enrico Letta. “Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari”. Davanti a Palazzo Cenci sono arrivati, tra i primi, l’ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti e la senatrice Dem Cecilia d’Elia che però non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. “Sono sconvolto dalla notizia”, è stato il Tweet del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Una persona intelligente e generosa che ha dato moltissimo al nostro territorio. Mi stringo al dolore dei suoi cari e di tutta la comunità democratica che gli voleva bene”. Poco dopo è intervenuto anche Dario Franceschini: “Ciao Bruno, amico di una vita. Ci hai insegnato cosa vuol dire amare la politica, amare la propria terra, voler bene alle persone. Ogni giorno ci hai salutato con la gioia negli occhi ridenti e noi ti ricorderemo per sempre cosi”. Anche il commissario europeo dell’Economia Paolo Gentiloni è intervenuto su Twitter: “La notizia della morte di Bruno Astorre è sconvolgente. Ho conosciuto pochi politici che hanno lavorato così tanto per il proprio territorio. Abbraccio la sua famiglia. Ciao Bruno, riposa in pace“.

Grande sgomento dal presidente del Senato Ignazio La Russa: “E’ una notizia terribile”, ha detto. Nei vari palazzi del Senato sono subito state disposte le bandiere a mezza asta in segno di lutto. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche da tutto il centrodestra. “Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre”, ha scritto la premier Giorgia Meloni su Twitter. “Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica”. A lei si è unito il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “Piango con sincera e profonda commozione la drammatica scomparsa dell’amico e senatore Bruno Astorre, politico di grande impegno che, nei molti e prestigiosi ruoli istituzionali ricoperti, ha saputo sempre essere attento interprete delle istanze del territorio. Un saldo punto di riferimento per la comunità del Lazio, un uomo delle istituzioni del quale, durante il mio incarico da Prefetto di Roma, ho avuto modo di apprezzare, in occasioni di numerose proficue collaborazioni, le grandi qualità umane, i valori, la competenza e la sensibilità. Giunga il mio cordoglio alla moglie Francesca e a tutta la sua famiglia”. Per Fdi ha parlato anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “Un amico e un avversario politico leale, che ha interpretato in questi anni le istanze più profonde del territorio del Lazio. Pur se da posizioni politiche diverse, abbiamo avuto modo di condividere esperienze politiche e battaglie con l’obiettivo di sostenere le istanze dei cittadini e del territorio. Dedizione e passione hanno contraddistinto tutta la sua storia politica. Confrontarsi con lui, per me, ha sempre rappresentato un proficuo momento di dialogo. Alla moglie Francesca, alla sua famiglia e alla sua comunità politica giungano le mie più sentite condoglianze”. Poco dopo si è unito anche Francesco Storace: “Ci hai lasciato increduli. Siamo stati amici anche se da sponde opposte, ma ad uno come te non si poteva non volere bene. Addio “compagno”, nel mio cuore resterà uno spazio per te”.

Anche il Movimento 5 stelle si è unito ai saluti commossi di queste ore. “Apprendo con tristezza della morte di Bruno Astorre”, ha scritto su Twitter Giuseppe Conte, “un uomo la cui storia politica rappresenta quell’inscindibile e importante legame tra istituzioni e territorio. Una perdita dolorosa, per cui tutta la comunità del Movimento 5 Stelle si stringe vicino alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).