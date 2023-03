Pietro Orlandi a Di Martedì (La7) parla del caso della sorella, Emanuela Orlandi e rivela: “La commissione di inchiesta potrebbe ascoltare il dottor Capaldo, che pochi anni fa ebbe un incontro con alcuni rappresentanti della Città del Vaticano. Il Vaticano voleva che la magistratura italiana togliesse De Pedis da Sant’Apollinare perché imbarazzava la chiesa. Capaldo chiese in cambio un aiuto sul caso di Emanuela. E alla fine di questi incontri Capaldo chiese, se Emanuela è morta, la restituzione del corpo. La risposta non è stata ‘come si permette?!‘, la risposta è stata ‘va bene, purché la Procura imbastisca una storia verosimile che tolga qualunque responsabilità da parte del Vaticano‘. Poi è arrivato Pignatone e ha tolto l’inchiesta a Capaldo e ha archiviato tutto e papa Francesco lo ha proposto come presidente del Tribunale Vaticano”.