“Vogliamo sapere se ci sono responsabilità ministeriali dietro la sciagura”. Così deputati e senatori di Alleanza Verdi-Sinistra hanno annunciato a Montecitorio di aver depositato un esposto sul naufragio accaduto sulle coste di Crotone che ha portato alla morte di almeno 67 migranti. “Chiediamo alla procura di Roma e non di Crotone di aprire un’indagine” ha detto il leader dei Verdi Angelo Bonelli. Fa eco Ilaria Cucchi: “Mi sembra evidente che questa strage poteva essere evitata non lo si è fatto e se così è pretendiamo che i responsabili vengano immediatamente individuati, processati e puniti”. “Il nostro giudizio politico – afferma Nicola Fratoianni – è lo stesso giudizio dell’ex portavoce della Guardia Costiera. Se in questi anni il ruolo della Guardia Costiera, che è uno straordinario corpo dello Stato, è stato ristretto è frutto di scelte politiche precise, di un cinismo inaccettabile ed indecente”.