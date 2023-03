TikTok Italia piange Michele Rossiniello detto Naspi, morto a soli 39 anni. Come riportato da Foggia Today, il creator pugliese da più di 205 mila follower e 9.5 milioni di ‘mi piace’ purtroppo non c’è più. Nel suo ultimo video, registrato lo scorso 27 febbraio e in cui preparava una cena a base di panino, wurstel e patatine, diceva: “Questo periodo voglio mangiare, non voglio fare la dieta. Voglio stare bene con me stesso ed essere solo felice in questo periodo“. Sconcerto tra i fan che hanno appreso la drammatica ed inaspettata notizia: “Sentire queste parole adesso… un colpo al cuore, ciao Michele”, “Non so se sia una coincidenza ma ascoltando le tue parole mi vengono i brividi, riposa in pace”, “Sembrava che già lo sapesse, ho il cuore distrutto. Forse sentiva qualcosa per le parole che ha detto“, sono alcuni dei pensieri lasciati sotto all’ultima clip pubblicata da Michele. Uno dei tanti filmati, ma le cui parole inevitabilmente colpiscono e assumono nuove sfumature. Michele era solito pubblicare diversi filmati al giorno: divertenti e ironici, per lo più a casa ma anche in giro, documentando la propria quotidianità sempre con il sorriso sulle labbra. Anche l’Asd Ginnastica Capitanata Foggia ha espresso cordoglio e vicinanza per la perdita di Michele, padre di un loro giovane atleta. “Tutta l’A.S.D. si associa al dolore per la perdita improvvisa del caro papà di un nostro atleta. Riposa in pace Michele, condoglianze a tutta la famiglia”, si legge su Facebook. E ancora altri commenti di persone che lo seguivano assiduamente: “Quando ci lascia un bravo ragazzo è come quando muore una stella… sarai ricordato per ciò che ci hai trasmesso, sarai felice per sempre. RIP”, “Mi dispiace immensamente per tale accaduto. Una brava persona, ironica e che amava la sua famiglia. Che la terra sia lieve a Michele, persona con tanta voglia di vivere”, “Ancora non ci posso credere, condoglianze alla famiglia”. Sconosciute, al momento, le cause del decesso di Michele, che lascia la moglie e due figli. I funerali si svolgeranno il 2 marzo alle ore 10 presso la chiesa Sacro Cuore di Foggia.