Spoiler: se non siete amanti del gossip italico di matrice Uomini e Donne tutto questo vi sembrerà scritto in sanscrito. Parliamo di una delle coppie cult nate nel programma di Canale5, Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due non stanno più insieme da un pezzo: De Lellis è la compagna di Carlo Gussali Beretta e Damante di Elisa Visari. O forse i due si sono lasciati, almeno così riporta la pagina The Pipol. Ora nel gossip interviene anche Fabrizio Corona. Perché, secondo l’ex re dei paparazzi, Damante e De Lellis sarebbero amanti. Elisa Visari avrebbe scoperto alcune chat tra i due e Damante, messo di fronte ai fatti, l’avrebbe mandata via di casa (?). Sul fronte De Lellis Beretta invece la storia sembra essere viva e vegeta ma, c’è un grosso “ma”… Corona scrive: “Andrea Damante e Giulia De Lellis tornano ad essere amanti. Elisa Visari scopre le chat sul cellulare del fidanzato che, infastidito, la caccia di casa. La Visari si vendica inviando gli screen delle chat a Carlo Gussali Beretta. Lui però preferisce tacere per paura… Anche se ormai è troppo tardi perché la bomba è scoppiata. Venerdì in esclusiva tutti i retroscena sul giornale “Chi“. Intanto voi lo sapete in anteprima”.