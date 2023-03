Effetto principe Harry. E tutti si trapiantano la barbetta. È il quotidiano spagnolo Marca a riportare una curiosa mania scoppiata in Turchia. Lo conferma una delle cliniche più attive del settore, la EsteNove. Il suo co-fondatore, Batuhan Kizilcan, ha dichiarato al Daily Mail che l’interesse per i trapianti di barba è cresciuto costantemente negli ultimi anni man mano che sempre più persone vengono a conoscenza della procedura. Infatti la EsteNove non offre soltanto il solito servizio per le calvizie, ma anche il rinfoltimento di barba e baffi.

Tre giorni di trattamento, otto ore in tutto di intervento, nessun dolore e pure l’albergo gratis per chi viene da lontano. Solo che c’è una specifica: l’esplosione del trapianto di barbe è avvenuta da gennaio scorso in avanti. E soprattutto molti la chiedono appena appena affiorante, possibilmente tendente al rosso. Guarda caso come quella che il principe Harry sfoggia sulla copertina del suo libro di memorie Spare. “Al momento, il suo nome è sulla bocca. Tutti citano il modello del principe Harry. Dicono: vogliamo la barba così, come sull’immagine di copertina del libro. I nostri clienti pensano che la sua barba lo faccia sembrare robusto e mascolino e vogliono ottenere risultati simili”. Dalla clinica EsteNove spiegano anche che la preoccupazione per i peli che non crescono sul viso è una paura crescente che sta quasi superando quella della mancanza di capelli.